Drei Autos bei Bruck gerammt - Fahrerflüchtiger stellte sich drei Tage nach Unfall

Gleich drei Autos soll ein 24-jähriger Pingauer am Freitagabend auf der B311 in Bruck gerammt und beschädigt haben. Drei Tage und groß angelegte Suchaktionen später kam der Mann reumütig zur Polizei.

Es war am Freitag gegen 19.30 Uhr als sich die Unfallserie auf der B 311 (Pinzgauer Bundesstraße) im Gemeindegebiet von Bruck ereignete. Laut Polizeibericht war eines aus Richtung Taxenbach kommender Pkw aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen den Wagen einer 27-jährigen Frau geprallt.

Ihr Auto wurde dabei wurde über die abfallende Straßenböschung geschleudert und kam dort zum Stilltand. Der unfallverursachende Pkw kollidierte in weiterer Folge noch mit zwei weiteren entgegenkommenden Fahrzeugen, bis er dann selbst zum Stillstand kam. Zwei Personen wurden beim Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz in das Tauernklinikum Zell am See gebracht.

Im Polizeibericht heißt es dann: "Laut Zeugenangaben dürfte der Unfallverursacher unmittelbar nach dem Unfall noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, zu Fuß geflüchtet sein. Aufgrund der Spuren musste davon ausgegangen werden, dass der flüchtige Lenker bei dem Unfall verletzt wurde, weshalb eine Suchaktion eingeleitet wurde."

Trotz intensiver Suche und Nachforschungen konnte der flüchtige Lenker nicht gefunden werden. An der Suchaktion waren etwa 60 Einsatzkräfte der Polizei, des Roten Kreuzes und der Freiwilligen Feuerwehren St. Georgen und Bruck beteiligt. Auch eine Drohne kam zum Einsatz.

Am Montag stellte sich der 24-jährige unfallverursachende Lenker auf der Polizeiinspektion und zeigte sich zum Unfallgeschehen geständig. Der Mann hat keinen Führerschein, da ihm diese bereits vor einiger Zeit entzogen wurde. Der Lenker wurde bei der Staatsanwaltschaft Salzburg und der Bezirkshauptmannschaft Zell am See zur Anzeige gebracht.