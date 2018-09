Suchaktion nach 83-Jähriger in St. Gilgen endete glücklich

Die demente Urlauberin war auf dem Gipfel des Zwölferhorns verschwunden. Viele Stunden später wurde sie in einem Gasthaus in Faistenau angetroffen. Wie sie dorthin gekommen war, konnte die Frau nicht sagen.

Am Montag gegen 15 Uhr wollte eine 83-jährige deutsche Staatsbürgerin auf dem Gipfel des Zwölferhorns eine Toilette aufsuchen. Als die demente Frau nach zwei Stunden nicht zurück war verständigte der 80-jährige Ehemann die Polizei.

Bergretter, Alpinpolizisten und der Polizeihubschrauber suchten nach der Vermissten.

Gegen 21 Uhr wurde die Frau in einem Gasthaus in Faistenau unverletzt angetroffen und ihrem Ehemann übergeben. Wie die 83-Jährige vom Gipfel des Zwölferhorn nach Faistenau gelangt ist, konnte sie nicht angeben.

Quelle: SN