Suchaktionen im Pinzgau: Weitere mutmaßlich vermisste Person wohlauf

Jene Frau, die aufgrund des Fundes von Kleidungsstücken im Bereich der Seepromenade im Zeller See vermutet wurde, hat sich am Montag selbst bei der Polizei gemeldet. "Die Dame ist wohlauf", so Manfred Höger von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See.

SN/ff bruck Fast 40 Salzachkilometer wurden von den Einsatzkräften nach dem vermissten Hollersbacher abgesucht.