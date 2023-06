Suche nach abgängiger 82-jähriger Frau in Mittersill

Die Pensionistin war zuletzt beim Nationalparkzentrum Mittersill gesehen worden. Am Sonntag um 12.09 Uhr ging der Alarm bei der Wasserrettung ein. Wenig später wurde die Suche ausgedehnt. Auch Taucher waren im Einsatz.

Einsatzkräfte fahnden seit Sonntagvormittag nach einer 82-jährigen Pensionistin aus Mittersill. Die Frau war am Samstag beim Zierteich im Nationalparkzentrum Mittersill zuletzt gesehen worden. Einsatzkräfte suchen nach der Abgängigen. Die 82-Jährige hat graue Haare, braune Augen, ist 1,70 Meter groß und von mittlerer Statur. Sie trug eine hellblaue Fleecejacke, graue Sportschuhe und hatte Wanderstöcke bei sich. Die Polizeiinspektion Mittersill bittet um Hinweise - unter der Telefonnummer 059/133-5177-100.



Das gesamte Ortsgebiet von Mittersill wurde abgesucht

Um 12.09 Uhr erfolgte die Alarmierung der Wasserrettungsortsstellen Mittersill, Niedernsill und Saalfelden durch die Bezirksbehörde. Da es keine Anhaltspunkte über den Aufenthalt der Person gab und ein Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden sämtliche Einsatzorganisationen (Polizei, Feuerwehr, Bergrettung und Wasserrettung) zur Suche angefordert. In der Folge wurde das gesamte Ortsgebiet von Mittersill abgesucht.

Mehr als 50 Wasserretter standen im Sucheinsatz

Die Wasserrettung konzentrierte den Einsatz auf den Bürgerkanal, den Felberbach, den Zierteich und die Salzach. Am Nachmittag wurden die Ortsstelle Gastein und Pongau West sowie Taucher der ASBÖ Wasserrettung Zell am See nachgefordert, um die Suche mit Raftingboot, Motorboot und Jet Ski bis zum Kraftwerk Gries auszuweiten. Wasserrettungskräfte aus Zell am See tauchten den Grund des Zierteiches ab. Insgesamt standen mehr als 50 Wasserrettungskräfte im Sucheinsatz. Kurz vor 18 Uhr wurde der Einsatz von der Bezirksbehörde Zell am See bis auf weiteres unterbrochen.