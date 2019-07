Suche nach einer vermissten Person in der Salzach

Seit Montag ist eine Person aus dem Seniorenwohnheim Glasenbach abgängig.

Die Feuerwehr wurde am Dienstagmorgen zu einer Suchaktion an der Salzach bei Glasenbach (Elsbethen) gerufen. Die Freiwillige Feuerwehr Puch, die Berufsfeuerwehr Salzburg und die Wasserrettung suchten mit zwei Booten und einem Jetski die Salzach ab. Gesucht wird nach einer vermissten Person von einem betreuten Wohnheim in Glasenbach. Auch die Schuchhundestaffel des Roten Kreuzes Salzburg ist im Einsatz. Aktuell wird in der Glasenbach-Klamm nach der Vermissten mit Suchhunden gesucht.

Quelle: SN