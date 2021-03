Suche nach Lösung für das Tauernklinikum

Nach den Unstimmigkeiten wegen der für einen Teil der Mitarbeiter im Tauernklinikum angedachten Kurzarbeit gibt es heute, Dienstag, den 2. März, in Zell am See einen runden Tisch. Dabei werden Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ), Geschäftsführer Franz Öller, der Betriebsrat und der Salzburger Arbeiterkammerpräsident Peter Eder nach einer Lösung suchen. Es geht darum, den gravierenden Patienten- und Einnahmenrückgang wegen des stillgelegten Tourismus mit Maßnahmen zu reduzieren. Auch ein Gespräch der Krankenhausleitung mit Spitalsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) ist für Dienstag geplant.

