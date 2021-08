Suche nach vermisstem Ex-Paar: Leiche in Fürstenbrunn gefunden

In Fürstenbrunn ist am Samstag eine Frauenleiche gefunden worden. Laut Polizei handelt es sich "augenscheinlich" um jene 44-jährige Bosnierin, die am Dienstag als vermisst gemeldet worden war.

SN/anna boschner Die Polizei suchte seit Tagen nach der Frau.

Die Frau sei an der Römerstraße am Fuße des Untersbergs von einem Spaziergänger gefunden worden, schilderte die Exekutive. Aktuell laufen die Tatortarbeiten sowie die Spurensicherung. Die Staatsanwaltschaft hat für Montag die Obduktion der Frau angesetzt, um die Identität zu bestätigen und die Todesursache festzustellen. Die Suche nach dem vermissten 47-jährigen Ex-Mann der Frau läuft indessen weiter. Das Landeskriminalamt Salzburg ermittelt nunmehr wegen des Verdachts auf Mord.