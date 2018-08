Suche nach vermisstem Tamsweger läuft weiter auf Hochtouren

Seit Sonntagabend ist in Tamsweg ein 73-jähriger Pensionist abgängig. Der Einheimische kam vom Fischen an der Mur nicht mehr zurück. Wasserrettung, Rotes Kreuz und Feuerwehr nahmen die Suche Montagfrüh wieder auf - diese dauert seither an.

SN/wasserrettung lv salzburg Wasserretter suchten noch in der Nacht entlang der Mur nach dem Vermissten.