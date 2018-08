Suche nach vermisstem Tamsweger mit Großaufgebot

Seit Sonntagabend ist in Tamsweg ein Pensionist abgängig. Der Mann kam von einem Spaziergang nicht zurück. Wasserrettung, Rotes Kreuz und Feuerwehr nahmen die Suche Montagfrüh wieder auf.

Seine Lebensgefährtin hatte den 73-jährigen Tamsweger am Sonntag gegen 18.30 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet, nachdem er von einem Spaziergang nicht zurückgekehrt war. Daraufhin wurden Feuerwehr, Wasserretter aus Altenmarkt, Bischofshofen und St. Johann sowie das Rote Kreuz alarmiert. Auch ein Polizeihubschrauber wurde angefordert. Die Einsatzkräfte nahmen sofort die Suche nach dem Pensionisten auf. Diese musste aber in der Dunkelheit kurz vor Mitternacht ergebnislos abgebrochen werden. Heute, Montagfrüh, wurde die Suche ab 7.30 Uhr fortgesetzt. Gesucht wird entlang der Mur von Tamsweg bis zur Landesgrenze. Im Einsatz stehen auch heute die Feuerwehren Tamsweg und Ramingstein sowie die Wasserrettung Altenmarkt, Bischofshofen Gastein sowie ihre streirischen Kollegen. An dem Einsatz beteiligt sind auch die Polizei Tamsweg, das Rote Kreuz Tamsweg, eine Hundesuchstaffel sowie ein Polizeihubschrauber.

Quelle: SN