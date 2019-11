Suche nach vermisstem Wanderer im Stubachtal vorerst eingestellt

Im Pinzgau ist am Freitagabend die Suche nach einem seit dem Nationalfeiertag im Stubachtal in Uttendorf vermissten Wanderer vorläufig abgebrochen worden.

Der 41-Jährige aus Niedernsill war am 26. Oktober zu einer Tour aufgebrochen, hatte aber niemanden über seine geplante Route informiert. Sein Auto wurde später bei der Talstation der Weißsee-Gletscherbahn beim Enzingerboden gefunden.

Seit Montagmorgen suchten Einsatzkräfte von Bergrettung, Feuerwehr und Alpinpolizei die weitläufige Gegend trotz Schneefalls nach dem Mann ab. Wie die Bergrettung berichtete, verlief eine Handypeilung dabei ebenso ohne Ergebnis, wie der Einsatz von Suchhunden und Suchflüge mit Drohnen und Hubschraubern.

Am Freitag wurde auch noch die Wasserrettung herangezogen, doch auch deren Suche blieb ergebnislos. Der Einsatz soll nun - in Abstimmung mit der Polizei - in einigen Tagen bei besserer Witterung fortgesetzt werden.

Quelle: APA