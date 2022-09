Sucheinsätze im Pinzgau: 22-Jähriger in Kaprun unverletzt aufgefunden, Suche nach Feuerwehrmann läuft weiter

Die Einsatzkräfte im Pinzgau sind seit Samstag im Großeinsatz. Die Suche nach einem 57-jährigen Feuerwehrmann aus Hollersbach ist trotz eines Großaufgebots an Rettungskräften bisher erfolglos geblieben. Die gute Nachricht: Der nach Lokalbesuchen in Kaprun vermisste 22-Jährige ist wohlauf.

Ein Feuerwehrmann aus Hollersbach wird seit Samstagnachmittag vermisst. Er war mit dem E-Bike zwischen Mittersill und Bramberg unterwegs gewesen. Sein Fahrrad wurde in der Nähe der Salzach an der Uferböschung gefunden. Ein Fahrradunfall wird befürchtet. Seit den Nachmittagsstunden am Samstag läuft die Suche nach dem 57-Jährigen, die Sonntag in den frühen Morgenstunden kurz abgebrochen und um 6.30 Uhr wiederaufgenommen wurde.

Der Pinzgauer Katastrophenschutzreferent Manfred Höger sagte, 211 Mann der Feuerwehren und 62 Wasserretter seien am Samstag alarmiert worden, "ein Großaufgebot", um den Abgängigen zu finden. Seiner Information nach haben die Einsatzkräfte 37 Salzachkilometer zwischen Hollersbach und Gries abgesucht, bei widrigen Bedingungen mit Regen und Kälte. Am Sonntagnachmittag suchte die Wasserrettung mit zwei Sonarbooten im Bereich des Stausees Gries intensiv nach dem Oberpinzgauer.

Kleider einer Frau waren am Zeller See gefunden worden

Die Suche nach einer vermissten Frau in Zell am See wurde am Sonntag hingegen zurückgefahren. Die Behörden tappen nach wie vor im Dunkeln, bis dato ist niemand als abgängig gemeldet worden. Tatsache ist: Kleidung einer Frau und ein Buch waren am Samstag am Zeller Seeufer gefunden worden.

22-Jähriger war nach Lokalbesuchen in Kaprun verschwunden

Die Suche nach einem 22-Jährigen aus Niederösterreich konnte am Sonntagnachmittag eingestellt werden, er wurde unverletzt aufgefunden. Der Bursch war nach Lokalbesuchen in der Nacht auf Sonntag verschwunden gewesen.