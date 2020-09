Sucheinsatz: Alpinisten verirrten sich am Großvenediger

Die beiden Personen aus Deutschland verloren im Nebel die Orientierung. Sie konnten unverletzt von Bergrettern geborgen werden.

Zwei gut ausgerüstete deutsche Alpinisten starteten am Donnerstag, gegen 04:30 Uhr, zu einer Bergtour von der Kürsingerhütte (2558 m) auf den Großvenediger (3657 m). Sie stiegen über den Nordgrat auf den Gipfel, den sie erst gegen 17:00 Uhr erreichten. Im Abstieg verirrten sich die beiden Alpinisten im Nebel. Sie bemerkten den Irrtum und kehrten um, um wieder auf den richtigen Abstieg zur Kürsingerhütte zurückzugelangen. Als sie gegen 18:30 Uhr noch nicht auf der Kürsingerhütte eingetroffen waren, verständigte der Hüttenwirt den Bergrettungsnotruf.

In Folge wurden die Bergrettungsortsstellen Matrei in Osttirol, Prägraten am Grv. und Neukirchen am Grv., sowie die Flug- und Alpinpolizei zu einem Sucheinsatz alarmiert. Bereits in der Dämmerung, gegen 19:30 Uhr, gelang es der Einsatzmannschaft des Polizeihubschraubers Libelle Salzburg die Abgängigen auf dem Obersulzbachkees in einer Seehöhe von etwa 2900 m zu sichten und drei Mitglieder der Bergrettung Neukirchen am Grv. im Nahbereich dort abzusetzen. Die Abgängigen wurden letztlich von den Bergrettern zu Fuß zur Kürsingerhütte gebracht. Die Alpinisten waren erschöpft aber sonst unverletzt. Ein weiterer Einsatz war nicht mehr von Nöten.

Quelle: SN