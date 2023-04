Suchhundestaffel in Salzburg: Neue Einsatzteams für in Not geratene Menschen

Nach einer aufwändig angelegten Einsatzprüfung bekommt die Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel in Salzburg Unterstützung aus Salzburg und dem Pinzgau. Das teilte das LVHS mit.

Seit letztem Wochenende unterstützen zwei neue Einsatzteams die Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel (LVHS) in Salzburg: Bibi Priol aus der Stadt Salzburg und der Pinzgauer Bernhard Eder sind künftig für in Not geratene Menschen im Bundesland im Einsatz.

Zuvor mussten sie sich einer groß angelegten Einsatzprüfung rund um das Arthurhaus am Hochkönig stellen. In dieser Prüfung mussten die beiden Hundeführer und ihre vierbeinigen Begleiter sich in einem Szenario beweisen, in dem nach drei verschütteten Personen gesucht werden musste. Zudem mussten sie zeigen, dass sie mit dem Lawinen-Verschütteten Suchgerät (LVS) umgehen können.

Beurteiler Arnold Landauer achtete bei der Prüfung insbesondere auf den Gehorsam der Hunde und die Teamarbeit und lobte die Leistungen der Prüflinge: "Natürlich findet man als Beurteiler immer Verbesserungsmöglichkeiten. Aber diese beiden Teams würde ich ohne zu überlegen in den Einsatz schicken", versicherte er. Landauer, der selbst jahrelang im Namen der Oberösterreichischen Bergrettung sowie der Internationalen Rettungshundeorganisation im Einsatz war, verwies zudem auf das hohe Ausbildungsniveau der Organisation.

Die ehrenamtliche Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salzburg gibt es bereits seit fast 70 Jahren und ist damit die älteste Rettungshundeorganisation im Bundesland Salzburg. Die Organisation wurde im Jahr 1954 gegründet, als bei einem Lawinenunglück am Dachstein 13 Menschen starben. Die Staffel ist dem Katastrophenreferat der Salzburger Landesregierung unterstellt und vollwertiges Mitglied der Internationalen Rettungshundeorganisation (IRO).