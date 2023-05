Laut Anklage baute das Trio nicht weniger als 9,3 Kilo Cannabis an - einer soll zudem Kokain geschmuggelt und teils auch verdealt haben.

Sie sind bereits 65, 64 und 62 Jahre alt - die drei Männer, die am 15. Mai wegen Suchgifthandels im Rahmen einer kriminellen Vereinigung vor einem Schöffensenat Platz nehmen müssen. Und die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen die drei vom Alter her doch untypischen Angeklagten in solchen Verfahren wiegen durchaus schwer.

Zwischen April 2021 und November 2022 soll das Trio - ein Stadt-Salzburger und zwei Brüder aus dem Flachgau - in einem angemieteten Objekt in der Stadt Salzburg sowie ...