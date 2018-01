Suchtkranker zückte Pistole in Apotheke - teilbedingte Haft

Täter stellte sich nach Raubversuch. Er erhielt jetzt eine milde Strafe.

24 Monate teilbedingte Haft (drei davon unbedingt) wegen versuchten schweren Raubes. So lautete Donnerstag am Landesgericht das - bei einer Strafdrohung von bis zu 15 Jahren - milde Urteil für einen Flachgauer (36). Der suchtkranke Mann (Verteidiger: Franz Essl) zückte im Oktober in einer Apotheke eine Schreckschusspistole und verlangte nach dem Drogenersatzmittel Substitol. Die Angestellte rief die Polizei, der Mann ging. Zwei Tage später stellte er sich. Das Urteil des Schöffensenats (Vorsitz: Gabriele Glatz) ist rechtskräftig.

(SN)