Sudwerk-Wirt bietet Sperrstunde um 2 Uhr an

Statt 4 Uhr früh: Pächter Gustav Absmann will früher schließen. Die Stadt könnte dem Angebot folgen. Die Anrainer beharren weiter auf 24 Uhr.

Gustav Absmann, Pächter des Gastronomiekomplexes "Die Weisse-Sudwerk" in Salzburg-Schallmoos, möchte den Streit mit den Anrainern beilegen. Seit nunmehr unfassbaren 16 Jahren wird zwischen der Stadt, den Gastronomen und den umliegenden Bewohnern wegen des Lärms und der morgendlichen Sperrstunde um 4 Uhr früh gestritten.

2003 als Bar genehmigt

Der Fall ist österreichweit einzigartig, wie auch die Volksanwaltschaft feststellte. So fragt man sich an der Bayerhamerstraße bis heute, was die Behörden bewog, 2003 dem ursprünglich als Sudhaus eingereichten Projekt am Ende eine Barbetriebsgenehmigung zu erteilen? Genau ein Jahr, ehe der damalige Seniorchef als ÖVP-Gemeinderat ausschied.

Denn zwischenzeitlich ist die Stadt nicht mehr in der Lage, die Sperrstunde zu korrigieren: Zwei Bescheidverfahren zur Herabsetzung auf 24 Uhr scheiterten beim Landesverwaltungsgericht - weil Messgeräte nicht geeicht waren und der Akt monatelang liegen blieb. Der chronifizierte Konflikt über die Instanzen kostet die Beteiligten längst Hunderttausende Euro.

Betreiber Gustav Absmann freut das nun nicht mehr, wie er sagt. "Ich biete an, dass wir freiwillig um 2 Uhr früh schließen. Wir sperren zu wie alle Betriebe im Viertel. Um Mitternacht geht nicht, das ist existenzgefährdend. Dann müsste ich auch am Sonntag aufsperren. Und dann wäre erst recht der Wirbel los." Absmann will das Angebot Bürgermeister Harald Preuner persönlich unterbreiten - "dann soll auch mit der Stadt Ruhe sein". Zwischen den Betreibern und der Stadt sind etliche Verfahren anhängig, so fordert man von der Stadt 170.000 Euro Regresskosten für die gewonnenen rechtlichen Auseinandersetzungen. Fast schon vergessen sind ältere Bandagen - etwa dass die Betreiber die halbe Stadtregierung wegen Amtsmissbrauchs angezeigt haben oder sie auf Jux-Bierdeckeln dem Gelächter preisgaben.

Abermals Lärmmessungen

Die Sudwerk-Macher hätten demnächst einen Termin beim ÖVP-Stadtchef, heißt es aus Preuners Büro. "Wir müssen uns anhören, was die Gastronomen anzubieten haben. Wenn die freiwillig eine andere Sperrstunde anbieten, braucht die Behörde nur die Betriebsanlagengenehmigung abzuändern. Das ist keine Hexerei", zitiert Sprecher Bernd Huber den Bürgermeister. Bezweifelt wird freilich, ob dann der Friede einkehrt. "Wir glauben nicht, dass damit der Konflikt bereinigt ist. Die Fronten sind zu verhärtet."

In der Sache selbst habe man mit der Magistratsdirektion vereinbart, abermals Lärmmessungen beim Lokal zu machen. Zuletzt hatte das Landesverwaltungsgericht im Sperrstundenverfahren eine außerordentliche Revision der Stadt zurückgewiesen.

Tatsächlich lehnen die direkten Anrainer eine Sperrstunde um 2 Uhr ab. Roswitha H., die mehrere Gerichtsprozesse gegen die Gastronomen führt: "Eine Sperrstunde um 2 Uhr früh bringt uns nichts. Es geht um die Zeit nach Mitternacht. Wenn man bis dorthin nicht schlafen kann, ist die Nacht gelaufen." Die Erfahrung zeige: Je später die Stunde, desto höher der Alkoholpegel und "desto unmöglicher benehmen sich die Leute".

Über 90 Prozent der Gäste seien ordentliche Leute, widerspricht Pächter Absmann. "Es sind nicht alle nur betrunken, es sind immer nur wenige, die schreien und wirbeln." Aus dem Grund nehme man auch keine Poltergruppen mehr an, da sie für Exzesse bekannt sind, in den Lokalen Schnaps, "Brautküsse und andere Unsinnigkeiten verkaufen".

Raucherkammerl verboten

Gustav Absmanns jüngstes Problem ist das Rauchverbot. Er sei auf drei Magistratsämter und zur Wirtschaftskammer gelaufen - "niemand weiß etwas". Man könnte in der Weissen einen Raucherraum analog zur Hotelregelung schaffen. Zwei Räumlichkeiten böten sich an, mit Belüftung und ohne Zutritt der Mitarbeiter. Als einzige Botschaft teilte das Baurechtsamt nunmehr mit: Derartige Räume sind verboten.