Süchtiger Salzburger bestellte mehrere Kilo Speed im Darknet: Stationäre Therapie als letzte Chance

"Ich bin bereit, eine stationäre Drogentherapie zu machen. Und mir dann einen fixen Job zu suchen. Ich bitte Sie um diese allerletzte Chance - ich will ja, das meine Kinder wieder zu mir kommen." - Mit diesen Worten wandte sich Montag ein 38-jähriger, einschlägig vorbestrafter Einheimischer an den Salzburger Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Christina Bayrhammer), vor dem er sich wegen etlicher Bestellungen von Suchtgift im Darknet verantworten musste.

Zumindest sechs Mal, so betonte Staatsanwältin Sandra Lemmermayer, hatte der bereits zwei Mal einschlägig verurteilte Angeklagte mit abgebrochenem Informatikstudium die stark aufputschende synthetische Droge Speed bei einem ausländischen Anbieter im Darknet, also im schwer zugänglichen Teil des Internets, bestellt: "Insgesamt orderte er zwischen März und Juli 2021 mehrere Kilo; ein paar Pakete wurden zwar vom Zoll abgefangen, dennoch gelangte eine große Menge der Droge zu ihm. Bei der Hausdurchsuchung wurden etwa 142 Gramm sichergestellt", so die Anklägerin.

Der offenbar schon seit langem süchtige, reumütige geständige Angeklagte (Verteidiger: RA Sascha Raits) betonte, damals "5 bis 7 Gramm Speed am Tag genommen" zu haben: "Es hat mich total aufgeputscht und euphorisch gemacht beim Arbeiten am PC", erzählte der seit August in U-Haft sitzende Angeklagte.

Das Gericht verurteilte ihn zwar zu zwei Jahren unbedingter Haft (nicht rechtskräftig), gab ihm aber dennoch wohl praktisch eine (aller-)letzte Chance: "Ein Gutachter prüft jetzt, ob bei Ihnen die Voraussetzungen für eine stationäre Drogentherapie vorliegen. Wenn dies so ist und Sie die Therapie erfolgreich absolvieren, müssen Sie die zwei Jahre nicht absitzen", so die Vorsitzende Richterin.