Südafrika-Mutation in Salzburger Sozialeinrichtung aufgetaucht

In Salzburg gibt es bereits den vierten Verdachtsfall auf die ansteckendere südafrikanische Variante des Coronavirus. Es soll sich dabei um einen Notreisenden aus Polen handeln. Der Mann war stark alkoholisiert in der Christian-Doppler-Klinik aufgenommen worden, dort wurde er positiv auf das Coronavirus getestet. Der Mann entfernte sich aber am nächsten Tag aus der Klinik und begab sich schließlich in eine Sozialeinrichtung für Notreisende in der Stadt Salzburg. Dort war man bereits informiert worden, dass sich die erkrankte Person aus dem ...