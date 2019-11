Seit 1979 prangert die entwicklungspolitische Organisation auch in Salzburg die Ungleichheit zwischen Nord und Süd an. Zwei Salzburger "Urgesteine" schildern, was sie hoffen lässt.

Klimawandel, Rettung des Regenwaldes, Migration, nachhaltiger Konsum und faire Arbeitsbedingungen in den Ländern des Südens. Seit 40 Jahren setzt sich die entwicklungspolitische Organisation Südwind für globale Gerechtigkeit ein und zeigt mit ihrer Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit weltweite Zusammenhänge auf. ...