Sündenfälle im Zweitwohnsitz-Paradies

Die Bezirkshauptstadt ist heiß begehrt, die Anzahl der Zweitwohnsitze hoch - auch der illegalen. Diese werden nun verfolgt, es drohen empfindliche Strafen.

Die Schonfrist ist abgelaufen, es droht die Vertreibung aus dem Paradies. "Wir werden allen Fällen konsequent nachgehen", betont Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ). "Wenn wir Beweise für einen illegalen Zweitwohnsitz haben, leiten wir Verfahren ein." Die Sanktionen reichen von einer Verwaltungsstrafe bis zur Zwangsversteigerung.

2019 gab es landesweit die Möglichkeit, Zweitwohnsitze zu melden und zu legalisieren. In Zell am See wurden 700 vermutet und die Besitzer angeschrieben. "500 haben sich gemeldet, 280 erst knapp vor Ende der Frist." Nicht alle waren illegal, sagt der Bürgermeister und erläutert: "Legal sind diejenigen, die es schon vor 1993 gegeben hat." Einiges sei historisch gewachsen, vieles durch die Hintertür gekommen: "Wohnungen wurden unter einem anderen Vorwand erworben, als sie genützt werden." Dabei ist ihm ein Aspekt wichtig: "Ein Zweitwohnsitz ist dies nicht bis in alle Ewigkeit, sondern zielt auf den Besitzer ab."

Zirka 200 "begründete Verdachtsfälle" wurden nicht gemeldet. "Wir werden diese jetzt genau unter die Lupe nehmen, auch durch die Stadtpolizei. Es werden Energie- und Wasserverbrauch kontrolliert, Befragungen vor Ort durchgeführt, sodass man eine schlüssige Beweislage schaffen und die Illegalität nachweisen kann", so der Ortschef.

Anders, als vielfach angenommen, gebe es in Zell am See keinen Hotspot für Zweitwohnsitze. "Sie sind über die ganze Stadt und die einzelnen Ortsteile verteilt. Es gibt solche sogar in Anlagen, die mit Wohnbaumitteln errichtet wurden. Da hat die öffentliche Hand mitfinanziert und dann wird an jemand sehr gut Zahlenden verkauft, der keinen Hauptwohnsitz errichtet." Das führe eventuell zu sozialer Unverträglichkeit, mit Sicherheit entgehe der Stadt viel Geld. Diese finanziert sich zu einem guten Teil über Bundesertragsanteile. Pro Gemeindebürger und Jahr erhält Zell am See rund 1000 Euro. Für Zweitwohnsitze gebe es nur die Möglichkeit, die besondere Ortstaxe zu kassieren, sagt Wimmreuter: "Das bringt uns im Schnitt 350 Euro pro Jahr, das ist lächerlich und deckt in keiner Weise die Kosten ab, die wir als Gemeinde das ganze Jahr für Wasser, Kanal, Straßen, Schneeräumung zu tragen haben."

Wimmreuter fordert: "Eine Zweitwohnsitzabgabe in ordentlicher Höhe, und zwar in Höhe der Bundesertragsanteile, das sind rund 1000 Euro pro Person und Jahr. Und es muss auch eine Leerstandsabgabe geben." Nicht wenige Personen würden eine Immobile als Wertanlage erwerben und leer stehen lassen. "Beides gibt es in anderen Bundesländern bereits, das muss auch für uns möglich sein. Diese Einnahmen brauchen wir, weil wir ja hohe Aufwendungen für die Infrastruktur haben." Die Zweitwohnsitznutzer nützten die vorhandene Infrastruktur, trügen aber nur wenig zu deren Erhalt bei.

Für die neu deklarierten und legalen Zweitwohnsitze kann die Stadtgemeinde jetzt die besondere Ortstaxe kassieren. Wimmreuter hofft aber auf die baldige Einführung einer Zweitwohnsitzabgabe: "Wenn sie kommt, dann haben wir jetzt jedenfalls eine Rechtsgrundlage, um diese einheben zu können."