Für den Parkplatz vor der Eishalle und dem Hallenbad in Zell am See gibt es Pläne für ein Wohn- und Geschäftshaus. Derzeit wird aber noch abgewartet.

BILD: SN/ANTON KAINDL Für den Parkplatz vor dem Zeller Hallenbad gibt es Pläne für einen Supermarkt.