Susanna Vötter-Dankl: "Kohr sagte, wo immer etwas fehlerhaft ist, ist es zu groß"

Für unsere Serie "Neue Zeiten - Neue Wege" sprachen wir diesmal mit der Präsidentin der Leopold Kohr Akademie. Die Obfrau des Kulturvereins Tauriska verrät im Interview, was sie an Leopold Kohr begeistert, was sie in der Krise motiviert, weiter zu machen und welche Hindernisse sie in der Kulturarbeit überwinden musste.

SN/sw/ helmut mühlbacher Alle drei Jahre vergibt die Leopold-Kohr-Akademie den Leopold-Kohr-Preis. Das Bild zeigt Präsidentin Susanna Vötter-Dankl bei einer der Preisverleihungen im SN-Saal.