SV Straßwalchen fiebert Hallencup entgegen

Gut 200 Kinder und Jugendliche trainieren beim SV Straßwalchen. Das Heimturnier ist ein Höhepunkt.

Mit der U16 ist Straßwalchen in der 1. Sparkassenliga vertreten. "Wir mischen mit, es könnte besser laufen. Wir haben ein kleines Kaderproblem. Ziel ist es, in der Liga zu bleiben", sagt Jugendleiter Roland Bach.

Während in der Jugend der Leistungsgedanke zunehmend in der Vordergrund tritt, geht es bei den Kleinsten vorrangig um den Spaß am Spiel und am Umgang mit dem Ball. "Wir wollen aber natürlich auch im Kinderfußball Spiele gewinnen", so Bach.

Der Mädchenanteil ist derzeit sehr gering, vor allem bei der Jugend. "Die letzte, die wir hatten, spielt aber jetzt beim FC Bergheim in der Meisterschaft."

Höhepunkt in jedem Spätherbst ist das Straßwalchner Hallencup am letzten November- und ersten Dezemberwochenende. Jeden Sommer soll künftig das heuer erstmalig in Straßwalchen durchgeführte All-in-Camp stattfinden, bei dem die Kinder neben Fußball auch andere Sportarten ausprobieren können.