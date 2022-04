Svetlana Petrovskajas zweite Flucht aus Kiew

1941 floh Svetlana Petrovskaja vor den Deutschen, 2022 vor den Russen.

Oft kann man an anhand von Einzelschicksalen die Dramatik und auch die Absurdität von Ereignissen vermitteln, so auch am Schicksal von Svetlana Petrovskaja. 1941 floh ihre Mutter mit der damals Sechsjährigen vor der herannahenden deutschen Wehrmacht und den SS- Einsatzkommandos von Kiew in ein kleines russisches Dorf. Vielen aus ihrer jüdischen Familie ist dies nicht gelungen, sie wurden beim Massaker von Babyn Jar von den Nazis ermordet.

Im März 2022 musste sie nun wieder aus Kiew fliehen, diesmal ...