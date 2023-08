Sylvia Steiner schießt sich zu Gold bei der WM in Baku

Gleich zwei Medaillen - darunter Gold auf 50m - sicherte sich die Pongauerin mit der Standardpistole.

Das österreichische Aushängeschild im Pistolen-Sport Sylvia Steiner stellte sich zu Beginn der Weltmeisterschaften in Aserbaidschan vor Kurzem in der nicht-olympischen Disziplin - dem 25m-Standardpistolen-Bewerb - der internationalen Konkurrenz.

Mit gesamt 561 Ringen erreichte die Schützin des SG Bischofshofen das drittbeste Ergebnis dieses WM-Events. Nach dem Weltmeisterschaftstitel im Luftpistole Mixed Team sowie der Silbermedaille im Bewerb 50m-Pistole - beides erreicht bei der WM 2022 in Kairo - darf die 41-jährige Soldatin ihre Medaillenkollektion um ein weiteres Edelmetall, diesmal in Bronze, ergänzen. "Ich freue mich sehr über diese Medaille. Natürlich wäre sie mir in einer olympischen Disziplin lieber gewesen, aber WM-Edelmetall ist immer schön", erklärt Sylvia Steiner.

Nur wenig später folgte dann der 50m-Pistolen Bewerb. Und Steiner sollte dabei groß aufzeigen. Obwohl die St. Johannerin mit 87 und 85 Ringen einen verhaltenen Start hinlegte, ließ sich die 41-jährige Soldatin nicht beunruhigen und gewann schließlich die Konkurrenz mit 540 Punkten - sechs Ringe vor der zweitplatzierten Mongolin Bayartsetseg Tumurchudur.

"Ich freue mich riesig über diese Medaille, zumal sie den Weltmeistertitel bedeutet, wobei ich nach meinem schwachen Anfang nicht damit gerechnet habe, dass sich noch ein Topergebnis ausgeht", resümiert die Pongauer Ausnahmekönnerin abschließend.