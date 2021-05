Syrer soll im Pinzgau seiner Ehefrau zwei Jahre ein Martyrium bereitet haben: Überraschender Prozessausgang

Ein ungewöhnliches (vorläufiges) Ende nahm am Dienstag am Landesgericht der Prozess gegen einen 39-jährigen Syrer, der seine Ehefrau laut den Ermittlungen zwei Jahre hindurch regelmäßig, ja teilweise täglich, misshandelt und massiv bedroht haben soll.

Madeleine Vilsecker, die für die Causa zuständige Einzelrichterin, fällte nämlich nach kurzer Verhandlung ein Unzuständigkeitsurteil.

Laut Landesgerichtssprecher Peter Egger begründet sich die von der Einzelrichterin festgestellte Unzuständigkeit wie folgt: Da der Ehemann laut Strafantrag der Staatsanwaltschaft die ihm angelasteten Gewalttätigkeiten mehr als ein Jahr lang - nämlich konkret von Anfang 2019 bis Dezember 2020 - ausgeübt habe, betrage das Strafmaß im konkreten Fall nicht sechs Monate bis fünf Jahre Haft, sondern sogar fünf Jahre bis 15 Jahre Freiheitsstrafe. Egger: "In diesem Fall ist aber ein Schöffengericht zuständig. Das heißt: Der Angeklagte wird sich bald vor einem Schöffensenat, zusammengesetzt aus einem Berufs- und zwei Laienrichtern, verantworten müssen."

Der 39-jährige, nicht geständige Syrer lebte zuletzt mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern im Pinzgau. Er soll der Gattin innerhalb des inkriminierten Tatzeitraums immer wieder, zuletzt sogar täglich, mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, ihr Stöße versetzt und sie an den Haaren gerissen haben. Weiter soll er ihr auch alle paar Monate Schläge auf den Kopf und gegen ihren Körper versetzt und sie dabei in Form von Hämatomen verletzt haben.

Den Ermittlungen zufolge übte der 39-Jährige auch massive psychische Gewalt aus: Immer wieder soll er die Gattin auch gefährlich bedroht haben - häufig damit, dass er sie umbringen werde, wenn sie von seinem Drogen- und auch Alkoholkonsum erzähle. Am 26. Dezember 2020 etwa soll er sie angeherrscht haben: "Was in meinem Haus passiert, darf niemand erfahren, sonst werde ich dich und die ganze Familie umbringen!"

Der Staatsanwaltschaft zufolge stellte der Ehemann durch seine Taten gegen die Ehefrau "eine umfassende Kontrolle ihres Verhaltens her" und schränkte sie durch sein Handeln "erheblich in ihrer autonomen Lebensführung ein".