In Zell am See kontrollierte die Polizei am Mittwoch bei einer Schwerpunktaktion auch einen 19-jährigen Syrer. Der Mann hatte einige Gramm Suchtgift und einen Schlagring dabei. Ihm konnte die Weitergabe von Drogen nachgewiesen werden. Ein 16-jähriger Österreicher war an der Tat beteiligt. Ihm wurden außerdem der Erwerb, Besitz und Konsum von Suchtgift nachgewiesen. Beide Männer werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.

Quelle: SN