Täglich werden in Salzburg sechs Räder gestohlen

Rund 400.000 Fahrräder gibt es laut Schätzung des Verkehrsclubs Österreich in Salzburg. Jedes Jahr werden mehr als 2000 gestohlen. Tendenz steigend.

Kaum steigen die Temperaturen, nehmen wieder viele Salzburger ihre Fahrräder in Betrieb. Parallel steigt mit Beginn der Fahrradsaison auch die Zahl der Diebstähle. Laut letzter aktueller Statistik für Salzburg wurden im Jahr 2015 exakt 2174 Fahrräder als gestohlen gemeldet, davon mehr als die Hälfte in der Landeshauptstadt. Das waren um 15 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Im Schnitt bedeutet dies, dass jeden Tag sechs Fahrräder entwendet worden sind.

"Für 2017 verfügen wir noch über keine aktuelle Bilanz", sagte am Sonntag Polizeisprecher Michael Rausch. Aus den Polizeimeldungen geht jedoch klar hervor, dass hauptsächlich hochpreisige Mountainbikes und E-Bikes gestohlen werden, wobei Täter die Örtlichkeiten meist zuvor auskundschaften.

So geschehen bei einem Salzburger Rechtsanwalt, der vor wenigen Tagen bereits zum zweiten Mal Opfer von Einbrechern geworden ist. Es habe zuvor vor seinem Haus verdächtige Fußspuren im Schnee gegeben, Tags darauf sei ihm beim zweiten Einbruch auch noch das E-Bike gestohlen worden.

Bei den Tätern handelt es sich nach den Erkenntnissen der Polizei in zahlreichen Fällen nicht um Zufallstäter, sondern um professionelle Serientäter. In einem besonderen Fall im Hallein konnte die Polizei dank der Hinweise eines zwölfjährigen Schülers eine Diebstahlserie aufklären, bei der 57 hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von knapp 50.000 Euro gestohlen worden waren.

Den wohl größten Fall konnte die Salzburger Polizei kurz nach Ostern 2015 aufklären: Sie forschte acht Täter nach 202 Kellereinbrüchen aus, die 392 hochpreisige Räder gestohlen und zum Weiterverkauf nach Serbien gebracht haben sollen. Die Räder wurden sogar über ein eigene Homepage im Internet angeboten. Der Schaden betrug damals mehr als eine halbe Million Euro.

Wie man sein Fahrrad





gut sichern kann

Die sicherste Methode, sein Fahrrad vor Diebstahl zu schützen, ist es in die eigenen vier Wände oder auf den eigenen Balkon zu schaffen. Eine Methode, die im Fahrradland Holland in den Städten schon lange praktiziert wird. Die Aufbewahrung in einem Radkeller oder eigenem Kellerabteil sei die zweitbester Methode, so Beamte der Präventionsabteilung der Polizei, auch wenn es immer wieder Serien von Kellereinbrüchen gebe, bei denen nicht selten auch dort verwahrte und auch abgesperrte Räder von den Tätern erbeutet werden.

Rund 61 Prozent aller gestohlenen Fahrräder werden nach einer Studie des Verkehrsministeriums im öffentlich Raum abseits von Abstellanlagen entwendet. Gute Abstellanlagen definierten sich dadurch, dass sie die Möglichkeit bieten, den Rahmen sowie das Vorder- oder Hinterrad mit einem Schloss gemeinsam anzusperren, der Platz gut beleuchtet und einsehbar ist. Reine Felgenhalter seien wohl weit verbreitet, böten jedoch nicht die nötige Ansperrmöglichkeit für einen Fahrradrahmen.

Bleibt die Frage nach dem richtigen Schloss: Als sicher gilt ein Schloss, wenn es Angriffen mindestens drei Minuten lang standhält. Zahlreiche Radbesitzer würden auch zwei verschiedene Schlossarten verwenden. Experten empfehlen laut Verkehrsministerium die Anschaffung eines hochqualitativen Schlosses, Spiralkabel seien allesamt als nicht sicher einzustufen.