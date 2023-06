Tänzerisches zum Jubiläum in der Hundsmarktmühle Thalgau

Von 22. bis 25. Juni stehen die Musiktage Hundsmarktmühle in Thalgau, die heuer zum zehnten Mal stattfinden, im Zeichen erlesener Kammermusik, diesmal unter dem Motto "Tanz".

An vier Tagen kann das Publikum wieder ausgewählte klassische Kammermusik gepaart mit literarischen Texten und einen Jugendworkshop an einem außergewöhnlichen Platz inmitten der Fuschlseeregion genießen. Die Pianistin Cornelia Hermann stellt das von ihr geleitete Festival zum 10-Jahr-Jubiläum unter das Motto "Tanz".

Das Eröffnungskonzert steht am Donnerstag, 22. Juni (19 Uhr) im Zeichen von Mozart und Dvořák. Es beginnt mit W. A. Mozarts "7 Menuette" für Streichtrio gefolgt von Antonin Dvoráks "Zwei Walzer" und seinem Quintett in A-Dur, das zu den ganz großen der romantischen Klavierwerke zählt.

Böhmischer Tanz und schwungvolle Polka

Zu hören gibt es unter anderem den böhmischen Tanz "Furiant" und eine schwungvolle Polka zum Finale. Eine "Aufforderung zum Tanz" folgt am Freitag, 23. Juni (19 Uhr). Ein Potpourri an Tänzen mit Kompositionen von Louise Héritte-Viardot, Nadja Boulanger u. a. erwartet das Publikum an diesem Abend. Außerdem steht mit "Mazel Tov" des Salzburger Geiger-Komponisten und Dirigenten Christoph Ehrenfellner eine Uraufführung auf dem Programm. Als Hochzeitsmusik nach jüdischer Tradition komponierte er drei schwungvolle Stücke, die er selbst präsentieren wird. Jazzige Rhythmen gibt es mit Ravels Blues und Perpetuum mobile aus der Sonate für Violine und Klavier in G-Dur zu hören. Den Abschluss macht Richard Strauss' "Liebesliedchen und Arabischer Tanz für Klavierquartett".

Texte von Schiller, Goethe und Morgenstern

Passend zum Programm liest Christoph Genz Texte von Schiller, Goethe, Morgenstern, Laske-Schüler u .a. und beleuchtet philosophische, heitere, aber auch düstere Aspekte des Tanzes. Ebenfalls dem Tanz widmet sich der Jugendworkshop am Samstag, 24. Juni, um 15 Uhr, bei dem junge Musikerinnen und Musiker in Zusammenarbeit mit dem Musikum Hof im Mittelpunkt stehen. Neben musikalischen Beiträgen werden unterschiedliche Ausdrucksformen des Tanzes behandelt und auch gemeinsam ein Tanz einstudiert (geeignet ab 5 Jahren).

Bei der Matinée am Sonntag, 25. Juni (11 Uhr) machen Bartóks "Rhapsodie Nr. 1" und seine "Rumänischen Volkstänze" für Violine und Klavier den Anfang. Passend dazu Brahms' "Ungarische Tänze" für Klavier, vierhändig gespielt von Cornelia Herrmann und Bernadette Bartos. Im Anschluss begeistern ausgezeichnete Gesangstudentinnen und -studenten der Universität Mozarteum Salzburg mit Liedern von Franz Schubert und Johannes Brahms. Informationen und Karten: www.musiktagehundsmarktmuehle.com