Täter aus "Bahnhofsmilieu" schlugen auf Mann ein

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr ereignete sich im "Bahnhofsmilieu" eine Rauferei. Das meldet die Salzburger Polizei. Die Täter seien der Exekutive bekannt. Den Angaben eines 25-jährigen Zeugen zufolge habe ein 45-jähriger Salzburger mehrmals mit der rechten Faust auf einen 45-jährigen sitzenden Salzburger eingeschlagen, anschließend ein 34-Jähriger dem Mann ebenfalls mehrere Faustschläge sowie einen Kniestoß in den Kopfbereich versetzt.

Das Rote Kreuz brachte den Verletzten in das Universitätsklinikum Salzburg.

Quelle: SN