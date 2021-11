Die Kriminellen sackten Bargeld ein und ließen bei einem Coup auch ein Elektrofahrzeug mitgehen.

Bislang unbekannte Täter brachen im Pongau in der Nacht auf Dienstag in insgesamt gleich fünf Betriebe ein. Die Einbrecher durchsuchten dabei jeweils die Büroräume und stahlen Bargeld in derzeit noch unbekannter Höhe. Die Täter ließen zudem ein Elektrofahrzeug mitgehen - dieses konnte dann am Dienstag in Anif sichergestellt werden. Die Polizisten sicherte Spuren, die Ermittlungen laufen.