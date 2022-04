Täter stahlen im Pinzgau und Flachgau jeweils hochpreisige E-Bikes

Fette Beute machten unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag in der Tiefgarage eines Hotels in Leogang. Sie ließen ein E-Bike und ein Mountainbike im Gesamtwert von rund 12.000 Euro mitgehen. Beide Fahrräder waren zwar abgesperrt, aber nicht gegen eine Wegnahme gesichert.

Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag schlugen wohl andere Bike-Diebe in einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Eugendorf zu. Hier stahlen sie zwei E-Bikes im Gesamtwert von gut 8000 Euro. - Die Polizei rät dringend, Kellerabteile immer abzusperren. Zudem sollten Fahrräder zusätzlich an einem fix verankerten Gegenstand befestigt werden.



Weil Diebstähle hochwertiger Fahrräder in jüngerer Zeit wieder verstärkt auftreten, hat die Salzburger Polizei folgende Präventionstipps parat:

• Das Kellerabteil immer absperren.



• Kellerabteil mit einem Sichtschutz versehen - so können hochwertige Gegenstände nicht mit einem Blick als solche erkannt werden.



• Zugangstüren zu Kellerabteilen immer geschlossen halten.



• Achten Sie in der Tiefgarage beim Ein- und Ausfahren darauf,

ob sich jemand Zutritt verschaffen möchte. Verständigen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei.



• Fahrräder sollten zusätzlich an einem fix verankerten Gegenstand (Ankerbolzen) befestigt werden. Hiezu können auch schwere Bügel- oder Kettenschlösser verwendet werden, die aufgrund ihres Gewichtes für mobile Touren weniger beliebt sind.



• Teure Komponenten, wie Akku oder Fahrradcomputer, immer abnehmen.



• Die Rahmennummer des Fahrrades sollte vom Besitzer unbedingt notiert werden. Sie wird nach einem Diebstahl zur Speicherung im Fahndungssystem benötigt.



• Radbesitzer sollen sich bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle oder über die Internetseite des Bundeskriminalamts einen Fahrradpass besorgen; in diesen werden alle wichtigen Daten des Fahrrades, die bei einer Anzeigeerstattung benötigt werden, eintragen.