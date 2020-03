Tätliche Angriffe auf Partner und Polizei

In der Landeshauptstadt und in Saalfelden mussten nach Körperverletzungen Betretungsverbote ausgesprochen werden. Ein Grieche wurde in der Stadt Salzburg wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt festgenommen.

Auf einem Parkplatz in Saalfelden waren sich am Freitag ein 40-jähriger Bosnier und eine 30-jährige Rumänien erst noch rein verbal in die Haare gekommen. Nach der Rückkehr in die gemeinsame Wohnung eskalierte die Auseinandersetzung des Paares jedoch. Dabei zogen sich sowohl der Mechaniker als auch seine Freundin leichte Verletzungen im Arm- und Handbereich zu.

Zu Hilfe gerufene Polizeibeamte sprachen gegen den 40-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Zudem wurde er angezeigt, da er zuvor alkoholisiert (0,58 Promille) am Steuer seines Wagens gesessen war.

Mit einem Betretungsverbot und einer Anzeige endete am Freitagabend auch ein häuslicher Streit im Salzburger Stadtteil Lehen. Eine 24-jährige Kroatin gab an, dass sie von ihrem 31-jährigen Mann mehrmals geschlagen und dabei leicht verletzt worden sei. Der Bosnier wurde aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen und angezeigt.

Aggressor wollte Diebstahl anzeigen

Gegen einen Polizeibeamten richtete sich am Freitag die Aggression eines 43-jährigen Griechen in der Stadt Salzburg. Der Mann wollte eigentlich einen Diebstahl anzeigen. Als ihm jedoch erklärt wurde, dass es sich um eine privatrechtliche Angelegenheit handle (Zimmerpreis) und die Polizei nicht zuständig sei, schlug der Grieche plötzlich und unvermutet auf einen 38-jährigen Polizeibeamten ein und verletzte ihn dabei leicht im Gesicht. Der Angreifer wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.

Quelle: SN