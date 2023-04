Tafel von Brücke auf A10 bei St. Michael auf Wohnmobil geworfen

Gegen den Verdächtigen wurde Anzeige erstattet.

Ein Unbekannter hat am Sonntag kurz nach 8.00 Uhr von einer Autobahnüberführung in St. Michael im Lungau eine Blechtafel auf die A10 geworfen und ein Wohnmobil getroffen. Der 65-jährige Lenker hatte den Verdächtigen beim Hinfahren auf die Brücke bemerkt und gesehen, dass dieser im Begriff war, einen Gegenstand auf die Fahrbahn zu werfen. Kurz darauf hörte er den Aufprall auf seinem Fahrzeug. Er erstattete Anzeige, so die Polizei.