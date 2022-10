Tag der deutschen Einheit am Montag - Stauchaos in der Stadt Salzburg erwartet

Einkaufsgäste treffen auf Pendlerverkehr: Der 3. Oktober ist in Deutschland ein Feiertag. So wie in den vergangenen Jahren ist auch heuer wieder mit großem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Der ÖAMTC rät dazu, die Stadt Salzburg mit dem Auto zu meiden.

SN/robert ratzer Archivbild aus dem Jahr 2018: Da ging am Tag der deutschen Einheit gar nichts mehr auf den Straßen in der Stadt Salzburg.