Tag der deutschen Einheit: Erste Staus auf Zubringerstraßen

Das erwartete hohe Verkehrsaufkommen an dem deutschen Feiertag hat bereits eingesetzt. Die meisten Parkgaragenplätze in der Innenstadt sind bereits belegt.

Der Tag der deutschen Einheit ist jedes Jahre ein Stresstest für das Salzburger Verkehrssystem - und dieses kollabiert daran regelmäßig. Am heutigen Mittwoch hat das starke Verkehrsaufkommen bereits am späten Vormittag eingesetzt. Derzeit herrscht auf der gesamten Münchner Bundesstraße Stau, auch auf der Innsbrucker Bundesstraße steht von Wals bis zum Outlet-Center alles. Aloisia Gurtner, Verkehrsexpertin des ÖAMTC, geht davon aus, dass das Verkehrsaufkommen noch deutlich stärker wird. "Derzeit gibt es noch Restplätze in den Parkgaragen. Wenn diese voll sind, beginnen die Autofahrer zu suchen und das ist eine große Belastung für die Straßen in der Innenstadt." Gurtner habe zudem beobachtet, dass die Besucher in Salzburger immer später unterwegs seien. "In den vergangenen Jahren hat sich dann der Touristenverkehr in den Berufsverkehr am Nachmittag und frühen Abend gemischt. Das wird heute auch noch so sein." Ab dem Nachmittag ist also noch mit größeren Staus zu rechnen.

Quelle: SN