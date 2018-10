Tag der Deutschen Einheit: Viele Staus, aber kein Verkehrskollaps

Das erwartete hohe Verkehrsaufkommen am deutschen Feiertag machte sich vor allem am Vormittag und am späteren Nachmittag bemerkbar.

Der Tag der deutschen Einheit ist jedes Jahre ein Stresstest für das Salzburger Verkehrssystem - und dieses kollabiert daran regelmäßig. Am heutigen Mittwoch hat das starke Verkehrsaufkommen bereits am späten Vormittag eingesetzt. Auf der gesamten Münchner Bundesstraße staute es, auch auf der Innsbrucker Bundesstraße stand von Wals bis zum Outlet-Center alles. Am späteren Nachmittag bot sich dasselbe Bild in die entgegengesetzte Richtung, als tausende Besucher aus Bayern wieder die Heimreise antraten.

Unfall verschärfte Situation

Nicht nur der einsetzende Pendlerverkehr sorgte für eine Verschärfung der Situation, sondern auch ein Unfall bei der Steinlechner-Kreuzung. Ein Moped und ein Auto waren kollidiert. Die Polizei musste den Verkehr rund eine Viertelstunde lang regeln. Die Folge waren laut ÖAMTC-Sprecherin Aloisia Gurtner Staus um den Kapuzinerberg und in der Alpenstraße. Auch die Vogelweiderstraße war betroffen. "Wenn eine so wichtige Hauptschlagader beschädigt ist, dann staut es auch in anderen Straßen", sagte Gurtner. Generell habe sich das Chaos auf Salzburgs Straßen "relativ in Grenzen gehalten", meinte die ÖAMTC-Sprecherin. "Unser Eindruck ist, dass viele Salzburger heute auf das Auto verzichtet haben."

Kein "erwarteter Mega-Stau"

Dieses Eindruck teilte ARBÖ-Sprecherin Renate Eschenlohr. Sie beschrieb das Verkehrsaufkommen angesichts der Befürchtungen eines neuerlichen Kollaps als "gemäßigt". Die Verzögerungen hätten trotz Baustellen maximal eine halbe Stunde betragen. "Dieser große erwartete Mega-Stau ist eigentlich ausgeblieben", bilanzierte Eschenlohr.

Quelle: SN