"Tag der offenen Impfstraße": Für diese fünf Impfstraßen braucht man am Donnerstag keine Anmeldung

Das Land startet erneut eine Schwerpunkt-Aktion, um mehr Menschen ein niederschwelliges Impfangebot zu bieten.

Das Land richtet am Donnerstag einen "Tag der offenen Impfstraße" ein. In Hallein, Salzburg, St. Johann, St. Michael und Zell am See können sich Impfwillige zwischen 16 und 20 Uhr ohne Anmeldung immunisieren lassen. "Es ist wirklich unkompliziert und ich kann nur auffordern, diese Gelegenheit zu nutzen. Am Abend ist das Angebot auch für Berufstätige ideal und für Jugendliche ab 12 Jahre, die möglichst sicher in das neue Schuljahr starten möchten", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl (ÖVP).

Am Donnerstag stehen in den Impfstraßen 850 Dosen Biontech bereit. So können auch 12 bis 18-Jährige das Angebot nutzen. "Zusätzlich werden im Kongresshaus Salzburg auch 200 Dosen Johnson & Johnson für alle über 18-Jährigen vorhanden sein", erklärt Stöckl.

Am 2. September soll die Aktion wiederholt werden. "Wir streben für einen halbwegs normalen Herbst weiterhin mindestens 70 Prozent Durchimpfungsrate an, die wir möglichst rasch erreichen müssen. Davon sind wir vor allem bei den Jüngeren noch weit entfernt und hoffen, dass sich durch diese Sonderimpfaktion viele unter 55 Jahren immunisieren lassen", so Stöckl.

Urlaubsrückkehrer und junge Personen

Die 7-Tage-Inzidenz ist laut Landesstatistik seit Wochen bei den jüngeren Salzburgerinnen und Salzburgern am höchsten, was unmittelbar mit der Durchimpfungsrate korreliert. Viele Neuinfektionen sind auch auf Urlaubsrückkehrer zurückzuführen, an die das Angebot der Coronaimpfung ohne Anmeldung unter anderem ganz besonders gerichtet ist.

Impfungen ohne Anmeldung

In diese Woche gibt es 16 Möglichkeiten, sich ohne Anmeldung gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. Über 11.000 Personen haben solch ein Angebot seit Beginn am 9. Juli bereits genutzt. Alle Termine ohne Anmeldung am 26. August: