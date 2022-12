Tag des Ehrenamts: Eine ganze Familie aus Salzburg packt freiwillig mit an

Am 5. Dezember ist der Tag es Ehrenamtes. Warum in Straßwalchen eine ganze Familie aktiv ist und welche Erlebnisse im Rettungsdienst sie nie vergessen werden.

Ein bisschen sei es in der Ortsstelle in Straßwalchen wie in einem Familienbetrieb, sagt Bettina Lenzenweger. Die 35-Jährige engagiert sich ehrenamtlich beim Roten Kreuz. Damit ist sie in der Familie nicht allein: Auch ihr Vater, ihr Onkel, ihre beiden Brüder und die Freundin eines Bruders sind seit Jahren im Einsatz. Zählt man alles zusammen, kommt die Familie auf 127 Jahre freiwillige Arbeit beim Roten Kreuz. Damit sind die Straßwalchner fast zweieinhalb Mal länger beim Roten Kreuz als ...