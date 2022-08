Tageselternzentrum bietet in Salzburg bald auch Krabbelgruppen an

Zusätzlich zur Betreuung von Kindern in den vier Wänden von Tagesmüttern und -vätern steigt das TEZ in der Landeshauptstadt ab Herbst 2023 in die institutionelle Kleinkindbetreuung ein.

SN/robert ratzer Vorstandsmitglied Eva Kok-Ertl (li.) und die interimistische TEZ-Geschäftsführerin Johanna Steiner-Rettenbacher freuen sich auf die neue Betreuungseinrichtung in Salzburg-Aigen.