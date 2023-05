Talentefest begeistert den Nachwuchs

Und schnell stellte sich heraus, dass die Veranstaltung von der einheimischen Jugend sehr gut angenommen wurde. Rund 100 Kinder - von der U7 bis in die U13 - kamen am Fußballplatz in der Neuen Heimat zusammen und widmeten sich dem Ballsport. Der sportliche Leiter des BSK, Mario Helmlinger, blickt zuversichtlich in die Zukunft der Fußballjugend: "Es sind Veranstaltungen wie diese, die zeigen, dass der Fußball nach wie vor einen hohen Stellenwert hat. Sie ist das erste Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem SK Rapid Wien, die gemeinsam mit ihren Partnervereinen in ganz Österreich zu diesen Talentetagen laden und so nicht nur für den Sport und die beteiligten Vereine Werbung machen, sonder auch den Nachwuchs begeistern."