Tamsweg: 18-Jähriger starb bei Verkehrsunfall

Das Auto prallte frontal gegen eine Betonwand.

Das Auto war in einer Rechtskurve nach links abgekommen.

Kurz vor fünf Uhr früh kam es am Sonntag in der Friedhofstraße in Tamsweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach einem Lokalbesuch kam 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer mit dem Pkw bei einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Friedhofsmauer. Im Auto befanden sich noch drei Freunde des Lenkers im Alter von 17 und 18 Jahren.

Ein 18-jähriger Insasse wurde bei dem Unfall mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert und verstarb trotz intensiver Wiederbelebungsmaßnahmen der Einsatzkräfte im Krankenhaus Tamsweg. Der Lenker und zwei Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus Tamsweg gebracht. Ein Alkotest bei dem Lenker ergab 1,18 Promille. Das berichtet die Polizei Salzburg.

Im Einsatz waren ein Notarzt, das Rote Kreuz und die Freiwillige Feuerwehr Tamsweg. Ein Kriseninterventionsteam wurde alarmiert.