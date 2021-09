Tamsweg: 83-Jähriger bedroht 80-jährige Ehefrau bei Streit mit Messer

Die kaum 350 Einwohner zählende Lungauer Gemeinde Göriach ist seit Sonntag offiziell in die Initiative Bergsteigerdörfer der Alpenvereine aufgenommen.

Chronik

Zwei Radfahrer sind in der Nacht auf Samstag in der Gniglerstraße in der Stadt Salzburg zusammengestoßen. Einer der beiden war stark betrunken.