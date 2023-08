Tamsweg: 86-Jähriger Führerscheinsünder flüchtete nach Unfall

Mit einem offenbar notorischen Führerscheinsünder hat es immer wieder die Polizei in Tamsweg zu tun. Auch am Dienstag gab es wieder Ärger mit dem 86-Jährigen.

Die Polizei zeigte den 86-Jährigen an. Wieder einmal.

Ein betagte Einheimische soll laut Polizeibericht am Vormittag mit seinem Auto einen mit Sachschaden an einem abgestellten Pkw in Tamsweg begangen haben. Danach beging der Mann Fahrerflucht.

Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und meldete ihn der Polizei. Kurz nach Mittag hielten Polizisten das gesuchte Fahrzeug in Tamsweg an. Der Lungauer ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Er wurde bereits des Öfteren wegen Lenken eines Fahrzeuges ohne Führerschein angezeigt. Die Beamten nahmen dem Mann den Autoschlüssel ab und zeigten den 86-Jährigen an. Einmal mehr.