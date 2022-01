Tamsweg: Autofahrer übersah Fußgängerin

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin kam es am Samstag im Marktgebiet von Tamsweg im Lungau.

Eine 69-jährige Fußgängerin erlitt bei einem Verkehrsunfall in Tamsweg Verletzungen am Kopf. Sie wurde von einem Pkw angefahren, als sie die Gemeindestraße queren wollte. Der Pkw-Fahrer, ein 76-Jähriger, hatte die Fußgängerin übersehen. Durch die Kollision kam die Frau zu Sturz. Sie wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und in das Klinikum Tamsweg gebracht.



Am Pkw des Unfalllenkers entstand kein Schaden. Der mit dem Pkw-Lenker durchgeführte Alkovortest verlief negativ.