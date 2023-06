Tamsweg: Eine eigene Stadt nur für Kinder

920 junge Teilnehmer aus dem ganzen Lungau gingen, aufgeteilt in drei Blöcke an jeweils drei Tagen, auf Entdeckungsreise durch Minitopia. Es ist eine Stadt zum Arbeiten, Spielen und Lernen.

Rund um die Künstlerei bis hinüber zum Kandolf entstand zum dritten Mal diese besondere Stadt. Die Kinder sind hier unter sich. Mit Ausnahme der betreuenden Personen an den Stationen sind Erwachsene hier nicht erwünscht. Zugang wird den Großen nur mit einem Besuchervisum erlaubt, nach einer Führung müssen sie wieder raus. Selbst die Lehrpersonen bleiben draußen. Für sie gab es während der Minitopia-Zeit eigene Veranstaltungen in der Kunsthalle für alle.

Die Kinder bewegen sich in Minitopia frei und eigenständig. Und doch gelten gewisse Spielregeln. Sie bewerben sich beim AMS oder direkt bei den Berufsstationen für Jobs, arbeiten und verdienen so "Mugi". Ihr Geld geben sie im Kaufladen oder in Pizzeria und Café aus. Auch finanzieren sie damit ihre Freizeitaktivitäten: Für Kino, Wellness, Spielhalle oder Sportangebote wie KortX und Zumba-Tanz, die sie verpflichtend für einen vorgegebenen Zeitraum ausüben. Eine Zeitvorgabe gilt auch für jede Arbeit: Mindestens eine halbe Stunde muss ein Job ausgeübt werden. Ein Vorteil, lernen die Kinder so eine Vielzahl von Berufen kennen: ob in der Gastronomie, in technischen Berufen wie der Metall- oder Holzverarbeitung, bei kreativen Tätigkeiten, beim Möbel-Upcyceln oder in der Bank.

Wie im echten Leben, nur eines ist in Minitopia anders: Handys, Foto- und Videoaufnahmen sind nicht erlaubt. Dies fördert das Miteinander. Für die Dokumentation des Tagesgeschehens war durch die Minitopia-Reporter gesorgt - auch für diesen Job konnte sich jeder bewerben. Sie erarbeiteten eigene "Stadt-Nachrichten" sowie ein Online-Tagebuch.

Das Geld, das bis zum Ende nicht ausgegeben wurde, haben die Kinder gespendet. 6200 Mugi kamen zusammen. Diese wurden in 620 Euro umgewandelt und kommen dem Verein "Einfach geben" zugute.