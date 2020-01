Tamsweg im Ausnahmezustand - Wortspiel für den Kommissär

Beim Maschgeratag zogen am Mittwoch zahlreiche Gruppen durch Tamsweg und präsentierten Anekdoten aus dem Leben des neuen Kommissärs Walter Salmer. Die Vereinigtenwoche geht damit langsam zu Ende: Am Donnerstag wird der "gestrige Tag" gesucht. Am Freitag findet das "Geldbeutel waschen" statt.

