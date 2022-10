Heute ist es soweit: Maturaball in Tamsweg

Am Samstag, dem 8. Oktober, laden die 36 Maturanten des multiaugustinum in St. Margarethen zum Maturaball. Los geht es ab 19.30 Uhr beim Gasthof Gambswirt in Tamsweg. Motto des Abends ist "Old School Prom - Die Kids der 2000er". Für musikalische Unterhaltung sorgt Take Four. Feierlich eröffnet wird der Ball um 20.30 Uhr mit einer Polonaise. Bild: multi