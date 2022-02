Tamsweg: Nach Touristen sollen wieder Asylbewerber kommen

Das Quartier in der Wöltinger Straße wird voraussichtlich mit Mitte März wieder in Betrieb genommen.

Am 17. Februar soll in der Gemeindevertretungssitzung der Marktgemeinde der Beschluss gefasst werden. Bgm. Georg Gappmayer (ÖVP): "Das Land Salzburg hat uns um Unterstützung gebeten. Die Objekte sollen einer Mehrfachnutzung zugeführt werden. Wir wollen es unterstützen. Das Land versucht, uns Gemeinden immer positiv zu unterstützen. Daher gehe ich davon aus, dass der Beschluss für diese Mehrfachnutzung gefasst wird. Die Unterbringung von Asylbewerbern in Tamsweg hat in der Vergangenheit gut funktioniert." Nicht ganz nachvollziehen kann diese Vorgehensweise die Ortsgruppe der FPÖ ...