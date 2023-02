Tamsweg: Senioren kurbeln sich gegenseitig an

Im Seniorenwohnheim in Tamsweg wird von Gedächtnistraining bis hin zum Turnen viel an Animation für die Bewohner angeboten.

Auch die Fitnessbranche entwickelt sich rasend. Dennoch sind einige Gerät zeitlos. Aufgrund von inhaltlichen Adaptierungen mussten im Bushido jetzt einige Geräte weichen. Präsidentin Andrea Pertl-Jäger: "Ich wollte, dass die Fitnessgeräte unbedingt einen weiteren positiven Nutzen erzielen. Daher haben wir sie an das Seniorenwohnheim in Tamsweg gespendet. Es ist übermenschlich, was dort von allen geleistet wird." Seit Dezember wird dort fleißig trainiert. Sechs Geräte für Oberkörper und Rumpf sind im Einsatz. Zwei weitere für die Beine sollen folgen. "Es geht nicht ...